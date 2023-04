Sintesi e commento / Zaccagni spaventa subito il Torino, poi la squadra di Juric cresce e al 43′ trova la rete del vantaggio

È Nikola Vlasic al posto di Aleksey Miranchuk la novità più grande nella formazione del Torino rispetto alle ultime partite. Il numero 16 torna così nel suo naturale ruolo di trequartista, dopo aver giocato nelle ultime gare come centrale di centrocampo, affiancando Nemanja Radonjic e con Antonio Sanabria come terminale offensivo. A centrocampo si rivede Karol Linetty al fianco di Ivan Ilic con Samuele Ricci, recuperato, che parte dalla panchina. Dopo 38 secondi la Lazio sfiora subito il gol del vantaggio con un colpo di testa di Zaccagni che Milinkovic-Savic non trattiene ma, fortunatamente, il portiere riesce a rimediare alla sua papera e a recuperare il pallone proprio sulla linea. La risposta del Torino è con una doppia occasione capitata a Radonjic: nella prima (al 2′) il numero 49 calcia alto, nella seconda (al 20′) è bravo Provedel a respingergli la conclusione con il piede. Al 38′ Sergej Milinkovic-Savic ci prova con una punizione dalla distanza ma il fratello lo conosce bene, parte prima e blocca senza problemi. Il Torino controlla bene il campo e al 43′ passa in vantaggio con una conclusione dal limite di Ilic che sorprende Provedel: è il primo gol con la maglia granata per il centrocampista serbo.