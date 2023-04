Buongiorno è tostissimo e ferma Milinkovic-Savic, Radonjic fa venire il mal di testa ai difensori avversari: le pagelle di Lazio-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: dopo appena 38 secondi gli scivola dalle mani un pallone su un colpo di testa di Zaccagni ma riesce a rimediare all’errore prima che la palla varchi la linea di porta. Rischia di combinala grossa anche al 92′ quando un’altra palla sfugge dalla sua presa su una conclusione di Luis Alberto ma i suoi compagni allontanano.

DJIDJI 6,5: Juric lo preferisce a Gravillon nella formazione titolare e il numero 26 ripaga la fiducia avuta con una prestazione attenta e senza sbavature.

SCHUURS 6,5: fa venire qualche brivido quando, a inizio secondo tempo, appoggia un pallone troppo corto al proprio portiere che Felipe Anderson intercetta. Una piccola sbavatura, senza conseguenze, in una partita comunque molto buona in cui riesce a disinnescare gli attaccanti della Lazio che passano nella sua zona.

BUONGIORNO 7: se c’è da usare le cattive per fermare gli avversari non si tira indietro e spesso è costretto a interventi al limite del regolamento per Milinkovic-Savic. Prestazione tosta e solida da parte del difensore granata.

