A una giornata dal termine è tutto nelle mani del Toro: e se i granata dovessero pareggiare o perdere?

Manca una giornata al termine del campionato ed è tutto nelle mani del Toro. I risultati di ieri pomeriggio hanno fatto sorridere i granata, che ora possono sognare l’Europa. Al momento il Torino è ottavo in classifica: questo posizionamento garantisce l’Europa solo se la Juventus dovesse essere esclusa dalle competizioni europee. Nell’ultima giornata (data e orario da definire) il Toro affronterà in casa l’Inter. Le altre partite da osservare con attenzione sono invece Atalanta-Monza, Sassuolo-Fiorentina e Lecce-Bologna. La classifica al momento è la seguente: Torino (53), Fiorentina (53), Monza (52), Bologna (51). Di seguito tutte le combinizioini che farebbero arrivare il Torino all’ottavo posto.

Il Toro arriva ottavo se…: le combinazioni con pareggio o sconfitta

Ovviamente, se il Toro dovesse vincere contro l’Inter, sarebbe ottavo in classifica. In caso di arrivo a pari punti con Fiorentina e Monza, i granata sarebbero avanti per la classifica avulsa, mentre a pari punti con il Bologna sarebbero dietro.

Se il Toro invece dovesse pareggiare, arriverebbe comunque ottavo con un pareggio o una sconfitta della Fiorentina e, contemporaneamente, con una sconfitta o un pari del Monza e con una sconfitta o un pari del Bologna. Nessuna delle tre dovrebbe quindi vincere: Fiorentina e Monza sorpasserebbero i granata. il Bologna lo agguanterebbe ma sarebbe davanti per gli scontri dire.

Se invece il Toro dovesse perdere, arriverebbe ottavo solo in caso di sconfitta della Fiorentina, mancata vittoria del Monza (andrebbe bene anche il pari perché con i brianzoli gli scontri diretti sono a favore del Toro) e un pareggio o una sconfitta del Bologna.

Il Toro non arriva ottavo se… le combinazioni

Se il Toro dovesse perdere la sfida con l’Inter potrebbe non arrivare ottavo se la Fiorentina dovesse vincere o pareggiare, oppure se una tra Monza e Bologna dovesse vincere. In tutti e tre i casi l’avversaria supererebbe i granata in classifica.