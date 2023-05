Il Monza perde 0-1 contro il Lecce, mentre il Bologna pareggia 2-2 contro il Napoli: buone notizie per il Toro

Si sono concluse le partite delle 15:00 e arrivano buone notizie per il Toro. Il Monza in casa ha perso 0-1 contro il Lecce. Da segnalare un rigore molto dubbio assegnato ai biancorossi al minuto numero 83, calciato da Gytkjaer ma parato da Falcone. Lo stesso Gytkjaer, al 90’+11, causa un rigore con un tocco di braccio: Colombo realizza dal dischetto e salva il Lecce. Grande rimonta invece in casa del Bologna, che contro il Napoli perdeva 0-2. Doppietta di Osimhen ai minuti 14 e 54, poi la rimonta della squadra di Thiago Motta con i gol di Ferguson al 62′ e De Silvestri all 84′. Torino che rimane all’ottavo posto in classifica con 53 punti. A pari punti, in nona posizione, c’è la Fiorentina. Seguono Monza (52) e Bologna (51).