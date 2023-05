Nella partita contro lo Spezia i due classe 2001 sono andati entrambi a segno: qualità e gol per i due gioielli del Torino

Nella partita contro lo Spezia è succesa una cosa che non era mai accaduta nella gestione Juric. Infatti i due centrocampisti centrali, Samuele Ricci e Ivan Ilic, sono andati a segno nella stessa partita. Le qualità dei due gioielli del Torino sono indiscusse e se si mettono pure a fare gol, il Toro non può fare altro che trarne vantaggio. A una partita dal termine del campionato, i due hanno segnato 4 gol, 2 a testa. Oltre alla gara del Picco, Ricci aveva segnato nel 2-2 esterno contro l’Empoli, mentre il bolide di Ilic aveva permesso ai granata di espugnare l’Olimpico di Roma contro la Lazio. I due giocatori si stanno imponendo in mezzo al campo e hanno ancora margine di miglioramento: le caratteristiche per diventare pilastri del Toro ci sono tutte.

I gol del centrocampo a confronto

Considerando anche gli esterni oltre che ai due mediani, il Toro quest’anno ha messo a segno 8 gol. Oltre ai 4 già citati, ne sono arrivati altri da Singo (2), Linetty (1) e Aina (1). Linetty ha segnato a Roma contro i giallorossi, mentre Aina in trasferta contro l’Udinese. Singo invece ha fatto gol a Lecce e in casa contro la Cremonese. Lo scorso anno i gol arrivati dal centrocampo sono stati di più, 12 per la precisione. 5 di questi li ha segnati Sasa Lukic (3 su rigore). Pobega ha messo a segno ben 4 reti e Singo 3. Nel gioco di Ivan Juric, i gol non possono sempre arrivare da attaccanti e trequartisti, ci vuole qualità anche negli altri reparti, soprattutto a centrocampo.