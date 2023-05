Da lunedì 22 maggio alle ore 10 sono in vendita i biglietti per Toirno-Inter, ultima gara della stagione per i granata

Torino-Inter, gara in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, chiude la stagione dei granata. Data e orario sono in attesa di comunicazione uffciale da parte della Lega Serie A. I biglietti sono in vendita a partire da lunedì 22 maggio alle ore 10. I tagliandi sono acquistabili presso la Biglietteria Nord dello stadio del Toro, online sul sito torinofc.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket.

Torino-Inter: i prezzi

25 euro in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16) 25 euro in Curva Primavera (15 euro per gli Under 16) 40 euro in Distinti Granata (20 euro per gli Under 16) 60 euro in Tribuna Granata (30 euro per gli Under 16) 120 euro in Poltroncine Granata (60 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni