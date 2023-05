Contro lo Spezia Sanabria ha fatto assist, dimostrando grande altruismo: le parole di Juric sono un elogio per lui

A una giornata dal termine, tutto è nelle mani del Torino per quanto riguarda la corsa all’ottavo posto. Nella vittoria per 0-4 contro lo Spezia tutta la squadra ha brillato, Antonio Sanabria inoltre si è reso protagonista di un gesto di grande altruismo. L’attaccante paraguaiano sta vivendo la sua migliore stagione in carriera, non aveva infatti mai raggiunto quota 12 gol prima d’ora. Sabato pomeriggio al Picco, sul risultato di 0-3, ha fornito l’assist al 95′ per il poker di Karamoh. Il numero 9 granata poteva però calciare in porta e cercare il gol, ma ha preferito servire il compagno alla sua sinsitra: stop con il macino e diagonale sinistro a battere Dragowski per la quarta volta. Le parole di Ivan Juric, al termine della gara, sono state le seguenti: “Sanabria? A me è piaciuto, la sua grandezza è nell’ultimo passaggio a Karamoh: invece di tirare fa l’assist, ed è che io giudico l’uomo ed il calciatore”. Parole che sanno di elogio e di un rapporto sempre più forte tra i due. Nonostante nel primo tempo abbia sbagliato alcune sponde e perso alcuni contrasti, nel secondo si è ripreso alla grande: ha anche partecipato in maniera attiva all’azione del raddoppio di Ricci. Da sottolineare anche il fatto che ha giocato tutta la partita, non senza problemi fisici.

Antonio Sanabria: non solo gol

In 32 partite di campionato Sanabria ha fornito 4 assist. Tra il primo, realizzato contro il Monza nella prima giornata (gol di Miranchuk) e quello contro lo Spezia, ce ne sono altri due. Uno è arrivato in casa nell’1-0 al Bologna (gol di Karamoh) mentre l’altro in trasferta nello 0-1 al Verona (gol di Vlasic). I suoi movimenti spesso non sono da prima punta vera e propria, ma fa giocare bene la squadra e in questa stagione sta facendo grandi cose.