Alessandro Buongiorno convocato in Nazionale da Roberto Mancini per i prossimi impegni di Nations League degli Azzurri

Buone notizie in casa Toro: Alessandro Buongiorno è stato convocato in Nazionale. L’Italia sarà impegnata il 15 giugno contro la Spagna alle 20:45 (semifinale di Nations League). Le finali sono in programma il 18 giugno e l’altra semifinale è Olanda-Croazia. Di seguito l’elenco dei convocati.

Italia: i convocati di Mancini

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario. Difensori: Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi. Centrocampisti: Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo. Attaccanti: Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.