Sabato per Torino-Inter può esserci il tutto esaurito, la speranza è che stavolta non ci sia un’invasione della tifoseria ospite

Quella di sabato contro l’Inter è una partita che per il Torino può valere tanto, tantissimo. In caso di vittoria la squadra granata terminerebbe il campionato all’ottavo posto, una posizione che non solo permetterebbe di iniziare la prossima Coppa Italia direttamente dagli ottavi di finale ma che potrebbe anche dare la qualificazione alla prossima Conference League in caso di esclusione della Juventus dalle Coppe. Ecco perché la prevendita dei biglietti è iniziata subito a passo spedito e i tagliandi in curva Maratona sono già stati esauriti.

Torino-Inter: biglietti disponibili in tutti gli altri settori

Restano disponibile i biglietti in tutti gli altri settori, anche se pure nel settore dei Distinti la preventiva è cominciata con il piede giusto. A essere quasi totalmente esaurito è però pure il Settore Ospiti in cui saranno presenti i tifosi nerazzurri: ciò che in casa Torino si spera di evitare è l’effetto invasione che negli ultimi anni ha caratterizzato tutte le ultime partite contro le big del campionato, con i tifosi avversari che hanno occupato anche porzioni della Curva Primavera, dei Distinti e della Tribuna. Il culmine lo si è avuto in occasioni di Torino-Napoli in cui tre quarti dello stadio era colorato di azzurro.