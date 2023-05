Sabato alle 18:30 in Torino-Inter Ivan Juric sfida Simone Inzaghi: il croato in casa contro di lui non ha mai vinto

Sabato 3 giugno alle ore 18:30 il Torino affronta l’Inter. Ultima giornata di campionato che va in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ivan Juric affronta Simone Inzaghi e c’è un doppio tabù da sfatare. Il primo riguarda il campionato del Torino, che in casa sta facendo troppa fatica e non vince dal 6 marzo in Torino-Bologna 1-0. Per quanto riguarda l’ottavo posto, tutto è nelle mani del Toro ed è arrivato il momento di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Quest’anno infatti in casa sono arrivate solo 5 vittorie, poi 7 pareggi e 6 sconfitte. In trasferta invece i numeri sono super con 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. L’altro tabù invece riguarda il tecnico croato del Torino, che ha battuto solo una volta Simone Inzaghi nel corso della sua carriera da allenatore. Era il 12 dicembre 2020: Lazio-Verona termina 1-2 per i gialloblù grazie all’autogol di Lazzari (45′) e al gol di Tameze (67′). Inutile la rete di Caicedo al 56′ per i laziali. Per il resto, il bilancio è negativo.

Juric-Inzaghi: i precedenti

In tutto sono 11 i precedenti tra i due allenatori e a parte l’unica vittoria, per Juric sono arrivate 7 sconfitte e 3 pareggi. Da quando siede sulla panchina del Toro, sono arrivate due sconfitte esterne e un pareggio interno. Al Meazza sono arrivate due sconfitte per 1-0: nella scorsa stagione decise il gol di Dumfries, mentre in questa ha deciso il gol di Brozovic. Nella scorso campionato, in casa, la partita finì 1-1: al gol di Bremer al 12′ rispose Sanchez al 90’+3. Partita macchiata da un errore arbitrale clamoroso, ovvero il mancato rigore assegnato dopo il fallo netto di Ranocchia su Belotti.