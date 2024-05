Le Glorie Granata sfideranno la Selezione Artisti e Amici Granata: l’incasso sarà devoluto per la costruzione del Museo al Filadelfia

È stata presentata questa mattina, al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, la “Partita della Leggenda”, ovvero la gara amichevole che mercoledì 29 maggio (alle ore 18.30) si giocherà al Filadelfia e vedrà contrapposte la squadra delle Gloria Granata contro la Selezione Artisti e Amici Granata. Saranno una cinquantina gli ex calciatori del Torino che parteciperanno all’evento. “Ci saranno giocatori che hanno vinto lo scudetto nel ’76 e tanti altri, gente che ha fatto la storia del Toro. Ringraziamo il Torino e la Fondazione che ci hanno permesso di disputare la partita al Filadelfia”, ha spiegato Serino Rampanti.

Biglietti già in vendita

A rinforzare la squadra degli Artisti e degli Amici Granata ci sarà poi qualche “prestito” dalle Glorie Granata, a partire da Pasquale Bruno che sarà l’allenatore della formazione. In campo poi ci saranno anche Jimmy Ghione con il figlio, Marco Berry, Marco Ligabue, Giampiero Perone e molti altri. Le maglie dei protagonisti verranno poi donate al Museo e messo in vendite. L’intero incasso sarà devoluto per la costruzione del Museo al Filadelfia. “Abbiamo aperto un conto corrente apposito in cui verrà versato l’intero incasso e a cui si potranno fare delle donazioni – ha spiegato Domenico Beccaria, presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata – la prima donazione la faccio io, a mio nome. I soldi presenti su questo conto non verranno toccati fino a quando non serviranno per la costruzione del Museo”.

I biglietti della partita sono acquistabili on line sul sito vertigospettacoli.it. Il prezzo è di 10 euro per le gradinate, 20 euro per la Tribuna Coperta.