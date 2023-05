Nonostante l’udienza fissata per il 15 giugno, la Juventus ha scelto di raggiungere il patteggiamento sul filone stipendi: cosa cambia

Ancora un’altra evoluzione nel lungo percorso che accompagna Juventus e Procura Federale. Dopo i 10 punti di penalizzazione ricevuti nella giornata di lunedì 22 maggio e le parole di Francesco Calvo si è concluso quasi ufficialmente il discorso relativo alla questione plusvalenze. Ora, però, è tempo di pensare a quello legato al filone stipendi. Il club bianconero avrebbe dovuto presentarsi in tribunale il 15 giugno, ma la società ha scelto per il patteggiamento. Cosa significa? La Juve non si dichiara in questo modo colpevole, ma sceglie di accelerare i tempi e subire una presunta penalizzazione in questa stagione, senza che venga influenzata la classifica della prossima annata così da partire al pari di tutte le avversarie.

I possibili scenari

Quello che può essere inflitto alla Juventus dopo questo patteggiamento non è ancora chiaro, ma lo si scoprirà oggi. Innanzitutto non è neppure certo che il patteggiamento venga accettato, in quanto poi la palla passera al Tribunale Nazionale Federale che dovrà valutare la bontà dell’azione. Dopodiché, in caso di rifiuto si allungheranno i tempi, se no le strade potrebbero essere tre: una mini penalizzazione inflitta alla classifica attuale(probabilmente 2 o 3 punti), una multa o entrambe. Con una penalizzazione, però, non è detto che i bianconeri possano partecipare alle coppe europee nella prossima stagione, pur rientrando nei primi 7 posti. In seguito, infatti, la decisione finale verrà presa dall’UEFA che, stando alle parole e alle indiscrezioni degli ultimi giorni, con molta probabilità escluderà la Juve dalle coppe per il prossimo anno. Una “buona” notizia per il Toro, che in questo momento, grazie all’8° posto momentaneo in classifica, ha nelle proprie mani il proprio destino.