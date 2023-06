Dal 1986 era entrato nel mondo del calcio acquistando il Milan che ha portato a vincere 29 titoli. Dal 2018 era il proprietario del Monza

E’ morto questa mattina Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Nel 1986 era entrato nel mondo del calcio acquistando il Milan di cui è stato proprietario per 31 anni portandolo a vincere ben 29 trofei tra cui 5 Champions League e 3 Coppe del Mondo per club. Nel 2018 aveva acquistato il Monza che, per la prima volta nella sua storia, nel 2022 ha conquistato la promozione in Serie A. E’ stato inoltre quattro volte Presidente del Consiglio e imprenditore attivo su vari fronti. Urbano Cairo ha iniziato la propria carriera lavorando al suo fianco. Da tempo era malato e si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano.