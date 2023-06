Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato un’intervista a Milano Finanza in cui ha smentito le voci di un possibile acquisto di MFE

Nel corso di un’intervista rilasciata a Milano Finanza, canale a cui Urbano Cairo è stato invitato per parlare di Berlusconi e non solo, il presidente del Torino ha smentito le voci che lo vedono come possibile acquirente di MFE e Mediaset, le aziende create dallo stesso Berlusconi, dichiarando: “Il fatto che io possa comprare Media for Europe è una cosa fantasiosa, non c’è stato mai nemmeno un incontro relativo a questo tema. Stiamo parlando di fantatelevisione. Io credo che oggi Mediaset e Mfe sia un’azienda ben gestita che ha ottenuto dei risultati molto buoni negli ultimi anni, e che Pier Silvio Berlusconni sia molto determinato e abbia fatto un buonissimo lavoro. Da questo punto di vista, dunque, ci sono molte invenzioni”.