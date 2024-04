Il 25 aprile prende il via la 3 edizione del Torneo Cipriani, competizione riservata al calcio femminile: quest’anno c’è una novità

Giovedì 25 aprile inizierà il Torneo Cipriani. La competizione, arrivata alla sua 3ª edizione, è riservata ai settori giovanili femminili di diverse squadre professioniste. Oltre alle squadre under 15 e under 17, la novità di quest’anno riguarda l’introduzione di quella under 13. Per quanto riguarda la categoria più grande, le squadre partecipanti saranno Torino, Juventus, Atalanta, Parma, Genoa e Inter; nell’under 15 si uniscono Como, Monza e Ticino, mentre nell’under 13 ci saranno Torino, Juventus, Atalanta, Parma, Inter, Sampdoria, Ticino e Genoa. Il Torneo – che ricorda Pina Cipriani – prende dunque il via in settimana, e il Toro è presente con tutte e tre le squadre.