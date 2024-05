Altri problemi da risolvere per Urbano Cairo: ieri sera il caso Mentana-Gruber, con il giornalista che questa mattina si è lamentato

Dopo tutto quello che è accaduto nelle ultime ore, con il video dal pullman del Toro a Superga e la sua risposta, ci sono altri problemi per Urbano Cairo. Questa volta, non riguardano il Torino ma la sua televisione, ovvero La7. Nella serata di ieri, alle ore 20:30 doveva andare in onda, come sempre, il programma di Lilli Gruber “Otto e mezzo”. Enrico Mentana però, ha allungato l’edizione del TG, facendo iniziare il programma alle 20:46. La giornalista Gruber, ha iniziato il programma dicendo: “Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle 20:30. Scusateci di questo ritardo, ma l’incontinenza è una brutta cosa”. Ha detto questo ispirata dall’ultima pubblicità prima dell’inizio del programma, su delle pastiglie che favoriscono il corretto funzionamento della prostata. Questa mattina, Mentana ha risposto, facendo riferimento anche a Cairo.

La risposta di Mentana

Mentana, ha risposto con un post su Instagram: “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti, del tutto simile a quelle dei giorni precedenti, del TgLa7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”. Un invito quindi a Cairo di prendere una posizione.