I Drughi hanno postato sulla loro pagina Instagram una foto con uno striscione davanti alla cattedrale di Superga nottetempo

Durante la notte il gruppo ultras bianconero dei Drughi, storico gruppo di tifo organizzato della Juventus, si è recato a Superga e davanti alla basilica si sono fotografati con uno striscione contro il Torino che raffigura un Toro che guarda verso il basso con una Zebra che lo sovrasta, Sullo striscione a caratteri cubitali la frase: “El mata Toro”. La scritta riportata sull’altro striscione invece recita: “Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi”. La provocazione è poi proseguita nel post su Instagram in cui hanno pubblicato le foto: “Alza gli occhi al cielo, quello che reputi tuo stasera, come tutti i giorni, ti abbiamo dimostrato che è nostro”.Un chiaro sfottò, aggiungerei come minimo di cattivissimo gusto, verso i tifosi granata visto il luogo sacro scelto per questa dimostrazione. Il gesto ha lasciato perplessi anche diversi tifosi bianconeri che sotto il post hanno commentato criticando l’azione del gruppo ultras e la mancanza di rispetto dimostrata verso la tragica storia del Grande Torino. Ecco il post: