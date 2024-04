È stato trasferito a Genova il pm del caso Seck, un tifoso del Torino che aveva provato a proteggere il calciatore: le ultime

Svolta importante all’interno del caso Seck. Come riportato da Repubblica, il pm Enzo Bucarelli, che si era occupato dell’indagine, è stato trasferito a Genova. Bucarelli sarebbe infatti accusato di aver depistato l’indagine per favorire l’attaccante senegalese, cancellando alcuni video compromettenti dal suo cellulare e persuadendo la ragazza interessata a non andare oltre nella denuncia. Una nuova modifica dunque all’interno di questo caso, che via via si avvicina a una conclusione.