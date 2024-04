Si è entrati nella settimana del derby: cresce la tensione e l’entusiasmo dei tifosi granata, mentre il Grande Torino è quasi sold out

Messa alle spalle la sconfitta contro l’Empoli, è iniziata la settimana che porta al derby della Mole contro la Juventus. La partita, in programma sabato 13 aprile alle ore 18, vale molto per entrambe le squadre, ma soprattutto per i granata. I 3 punti lasciati per strada in Toscana hanno infatti complicato il percorso verso l’Europa, nonostante anche Lazio e Fiorentina abbiano perso. Sarà dunque fondamentale fare risultato contro i bianconeri, se si vuole puntare a qualcosa di grande. E in questo senso, non mancheranno l’entusiasmo e la spinta dei tifosi, desiderosi di tornare a vincere contro i rivali. A 5 giorni dalla sfida, lo Stadio Olimpico Grande Torino va verso il sold out: tutti i settori sono pieni, a eccezione della curva Primavera. La sensazione è che nemmeno un seggiolino sarà vuoto per questa sfida importantissima e allo stesso tempo quasi decisiva.