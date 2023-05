Serata da incubo per Alessio Cerci, che al termine della finale di Coppa Italia è stato vittima di un tentativo di rapina con la sua famiglia

Dopo la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, Alessio Cerci ha abbandonato lo Stadio Olimpico in compagnia della moglie e del suo bambino. Giunto ad un semaforo, uno scooter con due persone a bordo gli si è affiancato e ha provato a rapinarlo, ma l’ex Toro è riuscito a sventare la rapina. “Ero fermo al semaforo rosso, in macchina con me c’era la mia famiglia. Ho sentito due botti contro il finestrino, ma non si è rotto perché è blindato. Mi sono voltato di scatto e ho visto due uomini con il casco integrale nero, a bordo di uno scooter. Uno mi puntava la canna di una pistola: così ho capito che era finta”. I banditi hanno continuato a inseguire il calciatore tra i quartieri di Trastevere e Portuense, prima di rinunciare al colpo e darsi alla fuga. Cerci ha poi proseguito: “Dei momenti iniziali ricordo tutto. In pochi istanti sono finito in un incubo. Pensavo solo a mia moglie e a mio figlio, che erano con me. Ho ingranato la marcia e ho iniziato a superare le auto davanti a me, ma dallo specchietto ho visto che mi seguivano ancora. Ho spinto sull’acceleratore e ho bruciato alcuni semafori. Intanto mia moglie ha chiamato la polizia e gli agenti erano al telefono mentre cercavo di seminarli”.

L’inseguimento

“Ci hanno seguito per diversi chilometri, mentre mia moglie mi riferiva le indicazioni della polizia. Ci stavamo coordinando per intercettarci. Pensavo solo a guidare, a seminarli. Ma lo scooter era sempre lì, a pochi metri da noi”. Poi, sulla pistola: “Ho visto chiaramente il tappo rosso delle armi giocattolo. Ho reagito d’istinto per non mettere in pericolo la mia famiglia. Sono situazioni in cui non hai molto tempo per realizzare cosa sta accadendo”. Dopo interminabili minuti di paura, la polizia è riuscita a raggiungere il calciatore: “All’altezza della Portuense i banditi erano spariti, davanti a noi c’era una pattuglia della polizia. Ho dedotto che l’avessero vista e che per questo avessero deciso di rinunciare al colpo. Ci hanno scortato fino a casa, all’Eur. Eravamo e siamo tutti sconvolti. Mio figlio non ha mai smesso di piangere, è un bambino e sarà difficile fargli superare il trauma. Lo stesso per me e per mia moglie. La banda era andata a colpo sicuro, il piano era studiato. Quella sera indossavo un Rolex d’oro, mi avevano puntato senza farsi scrupoli”, ha concluso Cerci.