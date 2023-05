La Procura Federale ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la società bianconera: c’è attesa per la sentenza

Poco dopo le 10 del mattino è iniziata l’udienza del processo plusvalenze fittizie della Juventus. Il capo della Procura Federale, Giuseppe Chinè, ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la società bianconera, inoltre ha richiesto otto mesi di inibizione per i sette ex dirigenti bianconeri coinvolti nell’inchiesta. Ora verrà ascoltata la difesa della Juventus, poi arriverà la sentenza della Corte federale d’Appello.