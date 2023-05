Al processo per plusvalenze si aggiunge un deferimento sulla manovra stipendi portato avanti dalla procura di Federcalcio

“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” avrebbe detto il Trap e questa volta sembrerebbe proprio aver ragione. Non è infatti finita per la Juventus che, tirato un sospiro di sollievo per la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, deve ora fare i conti con altre possibili sanzioni. Continua la danza sulla penalizzazione del caso plusvalenze, che verrà rimodulata lunedì dalla corte federale d’appello della Figc. Ad essa si aggiunge però anche un deferimento da parte della procura di Federcalcio per la manovra stipendi, che andrà a processo a giugno.

Juve, la violazione dell’articolo 4.1

Già preannunciato, questo step è insorto a causa della violazione dell’articolo 4.1, che riguarda la lealtà sportiva, con un’accusa ai bianconeri per responsabilità diretta e oggettiva “per atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti“. Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin: questi i nomi di coloro che nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 avrebbero compiuto il misfatto. Nella prima sono “accusati di avere depositato presso la Lega Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità di 21 calciatori e dell’allenatore Sarri Maurizio” secondo quanto afferma la procura, omettendo poi il recupero di 3 dei 4 stipendi, depositandoli poi dopo la chiusura dell’esercizio contabile.

Juve, dal 2019-2020 al 2020-2021

Lo stesso sarebbe accaduto nella stagione successiva con “accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a 4 mensilità di 17 calciatori, nella consapevolezza che non vi sarebbe stata alcuna riduzione stipendiale effettiva, in quanto i medesimi importi sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori (circostanza poi non verificatasi soltanto per Dybala e Cristiano Ronaldo) nelle stagioni sportive successive, così come già concordato fra le parti attraverso scritture private non riportate su moduli federali“. La cosa si è poi verificata con il deposito di accordi economici sugli stipendi dopo la chiusura dell’esercizio contabile a cui si aggiunge la violazione del principio contabile di competenza economica e quindi di par condicio con le altre società a causa del“fine di postergare (posticipare) negli esercizi successivi (2022 e, per alcuni, anche 2023) i costi correlati agli importi rinunciati dai calciatori prima del 30.06.2021”. Insomma, un potpourri di situazioni che rendono il boccone da buttare già ancora più amaro.