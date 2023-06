Koffi Djidji ha prolungato di un anno il suo contratto con il Torino: Ivan Juric ha svolto un ruolo importante nella trattativa

Il Torino e Djidji andranno avanti insieme per un altro anno. Il difensore ha ufficialmente rinnovato il suo contratto, dopo essere stato vicino a lasciare la squadra granata. Chi ha svolto un ruolo da protagonista durante le trattative per il prolungamento è stato senza dubbio Ivan Juric: spesso l’allenatore croato ha speso belle parole per il francese, che ha sempre definito come un giocatore importante per la squadra: “Djidji ha le caratteristiche che ci servono, è un difensore moderno, ha gamba e forza fisica, ti permette di giocare a spazi aperti. Per caratteristiche è il giocatore che vorrei sempre avere, deve migliorare l’aspetto tecnico ma caratteristiche giuste”. E poi: “Djidji è un giocatore forte, accetta il duello contro qualsiasi avversario ed è anche migliorato tecnicamente. Il suo addio sarebbe una perdita enorme”. Chiaro dunque come Juric non abbia voluto privarsene, spingendo in prima linea per il rinnovo.

Il 2024 in comune

Il futuro di Djidji e Juric può essere strettamente legato: il classe ’92 ha rinnovato per un solo anno in granata, con il suo contratto che scadrà nel 2024. Esattamente quando giungerà al termine anche quello di Ivan Juric sulla panchina del Torino. Visto il particolare feeling che si è instaurato tra i due non sarebbe affatto strano pensare che il difensore abbia voluto rinnovare per una sola stagione in concomitanza con il contratto del suo allenatore. La sensazione è che se Juric non fosse stato alla guida del Toro probabilmente le strade del club e del calciatore si sarebbero separate.