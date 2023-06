Il club granata ha ufficializzato il rinnovo del difensore ex Nantes fino al 2024: un altro anno in granata per lui

Era nell’aria da qualche tempo ed è finalmente arrivata l’ufficialità: Koffi Djidji ha rinnovato con il Torino fino al 2024. Oltre al prolungamento del contratto, è arrivato anche un adeguamento dello stipendio, come di consueto in questi casi. Dopo una prima idea di addio, il difensore e il club hanno trovato un accordo che li lega ancora per un anno. La scelta è stata presa anche su spinta di Ivan Juric, che ha insistito per non perdere il difensore ed è stato accontentato. Il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji fino al 30 giugno 2024.Djidji, classe 1992, è arrivato al Toro nell’agosto 2018 dopo sei anni tra le fila del FC Nantes. In quattro stagioni granata – intervallate dal prestito al Crotone nel 2020-’21 – il difensore ha totalizzato 99 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche un gol”.