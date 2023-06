Calciomercato Torino / Prosegue la trattativa con il Monza per la cessione del difensore che non rientra nei piani di Juric

Il calciomercato si avvia ormai verso la sua fase più calda e il Torino dovrà cercare di ritoccare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre agli affari in entrata e ai nomi che piacciono, ci sono anche alcuni giocatori per cui si sta trattando la cessione: uno, ad esempio, è Armando Izzo. Il difensore di proprietà del Toro ha giocato l’ultima stagione da protagonista nel Monza di Raffaele Palladino, che sarebbe interessato ad acquistare il suo cartellino. Il giocatore non rientra nei piani di Juric, con il quale il rapporto si è incrinato definitivamente: tra marzo e giugno, infatti, ci sono stati molti episodi che hanno evidenziato gli attriti fra i due. Prima le dichiarazioni di Izzo, che si è detto deluso dall’atteggiamento dell’allenatore, poi la discussione durante Torino-Monza e infine la frecciatina al croato sotto il post Instagram di Tomas Rincon.

Le ultime sulla cessione di Izzo

Torino e Monza stanno continuando a trattare per cercare di raggiungere un accordo. Il calciatore verrà sicuramente ceduto a titolo definitivo e per una sua partenza il club granata chiede 5 milioni. C’è comunque ottimismo per la buona riuscita della trattativa, con le due società che si stanno pian piano avvicinando a un’intesa.