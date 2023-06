Rincon è andato a trovare Mazzarri nel suo agriturismo in Toscana: Izzo non ha perso tempo per mandare una frecciata a Juric

Tomas Rincon, ex giocatore del Torino attualmente alla Sampodoria, è andato a trovare Walter Mazzarri nel suo nuovo agriturismo a San Vincenzo in Toscana. Lorenzo De Silvestri ha commentato con un semplice apprezzamento verso i due, mentre Rincon e Armando Izzo hanno fatto capire che ancora nessuno ha fatto meglio di loro. Infatti Rincon ha scritto: “63 punti sono ancora lì” e Izzo ha risposto “Lì saranno” con tanto di faccine che ridono. Un frecciata a Ivan Juric che sa anche di gufata, che non augura del bene al Toro. Di seguito il post su Instagram in questione.