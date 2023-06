Demba Seck ha postato un video sulle proprie storie Instagram in cui svolge allenamento con i pesi in divisa granata

La stagione di Serie A si è conclusa e i calciatori granata stanno approfittando per godersi le vacanze prima della preparazione in vista del prossimo campionato. Tra questi c’è anche Demba Seck, al suo secondo anno nel Toro, che però non rinuncia anche agli allenamenti in palestra. Come mostrato infatti nelle proprie storie Instagram, il senegalese ha svolto esercizi di coordinazione in tenuta granata. A dimostrazione del fatto che il classe 2001 vorrà farsi trovare pronto da Ivan Juric per potersi giocare le sue chance nel prossimo campionato di Serie A.

I numeri di Seck nel 2022/2023

Seck ha disputato una stagione piuttosto anonima con la maglia del Torino. Il numero 23 è stato utilizzato da Juric in 22 gare tra campionato e Coppa Italia, senza mai realizzare né gol né assist. Dato che lascia riflettere sul rendimento di un calciatore che, come lui, è dotato di una buona tecnica e di una grande agilità.