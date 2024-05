Dopo la vittoria contro il Milan, diversi calciatori del Torino hanno espresso la propria gioia su Instagram

L’eventuale qualificazione alla Conference League non dipenderà solamente dal risultato della partita di domenica contro l’Atalanta, ma il destino Torino sarà deciso anche dai risultati della Fiorentina. La vittoria contro il Milan ha però permesso di superare il Napoli in classifica e agguantare il nono posto, quello che potrebbe essere l’ultimo valido per una coppa europea. Certo il Torino non dovrà sbagliare il prossimo appuntamento, quello a Bergamo contro l’Atalanta.

Buongiorno: “Adesso un’altra grande prova”

La vittoria sui rossoneri è stata festeggiata in campo ma anche sui social dai calciatori granata a partire da Alessandro Buongiorno, uno dei simboli del Torino. “Una serata perfetta. Non potevamo salutare la nostra gente, nel nostro stadio, meglio di così! Adesso vogliamo chiudere la stagione con un’altra grande prova”, ha scritto su Instagram il difensore.

Lazaro: “Grazie per il sostegno”

Raoul Bellanova nel suo post ha invece elogiato la forza e l’unità del gruppo: “Questa vittoria è frutto di una grande famiglia, di un gruppo fantastico che non molla mai, ora un ultimo sforzo tutti insieme”. Lazaro ha voluto anche ringraziare i tifosi: “Altri 3+ punti, volevamo vincere per voi l’ultima partita della stagione a casa, e ce l’abbiamo fatta! Grazie per il sostegno. Ancora una partita per dare tutto, Forza Toro”. Anche Luca Gemello, pur non avendo preso parte alla partita, ha voluto festeggiare su Instagram la vittoria, elogiando anche il gruppo: “Tutti insieme! Sempre Forza Toro”. Stavolta il portiere si è limitato a caricare delle foto, nessun nuovo video sul suo profilo Instagram….