Al termine della gara tra Olympiacos e Fiorentina Nemanja Radonjic ha celebrato il gol della vittoria dei greci

Serata amara per la Fiorentina nella finale di Conference League. L’Olympiacos ha infatti portato a casa la coppa grazie a un gol di El Kaabi, a pochi minuti dal termine dei tempi supplementari. Con la vittoria dei greci sono così sfumate le ultime speranze di Europa per il Toro, che si sarebbe qualificato in caso di successo dei viola. A metterci il carico da novanta ci ha pensato Nemanja Radonjic, ex trequartista granata che a gennaio si è trasferito in Spagna, al Maiorca. Il serbo, con una storia sul proprio profilo Instagram, ha celebrato il gol di El Kaabi, che di fatto ha affossato il Torino. Radonjic ha condiviso uno scatto che ritrae l’attaccante marocchino esultare dopo la rete, con su scritto “Kati magiko”. Un gesto a dir poco irrispettoso, verso la squadra che per due anni lo ha accolto e che gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra.