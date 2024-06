Dopo l’infortunio dello scorso ottobre, Perr Schuurs continua a lavorare per puntare a rientrare il prima possibile

235 giorni. È questo il conto di quanto è passato dall’ultima volta che Perr Schuurs ha indossato la maglia del Torino. Toro-Inter, terminata 0-3, ma con il risultato passato in ombra per l’infortunio subito dall’olandese. Un contrasto con Barella e poi il ginocchio fa crack, tutti temono il peggio ed effettivamente è così. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il peggiore degli stop, e tanti mesi ai box. Da quel 21 ottobre l’ex Ajax non si è ancora ripreso, nonostante solitamente 8 mesi bastino per poter tornare in campo a pieno regime da un infortunio del genere.

Il percorso di recupero

Sin da quando ha potuto, Schuurs ha lavorato in campo con l’obiettivo di tornare ad aiutare i compagni il più presto possibile. La stagione 2023/2024 era compromessa, ma l’obiettivo era quantomeno poter guadagnare una convocazione per gli Europei. Saltato anche questo, il difensore ha visto il mancato recupero di giugno come uno stimolo per fare di più, avendo un mese pieno per recuperare con tutta la calma del mondo. Adesso, il centrale olandese ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae correre, con sotto scritto “Step by step in silence“. Il recupero completo pare avvicinarsi sempre di più, e l’obiettivo è quello di rientrare al Filadelfia insieme ai compagni nei primi di luglio.

Difensore del futuro

Perr Schuurs sarà a tutti gli effetti l’acquisto top della difesa della prossima stagione. Non avendo giocato per nulla e avendo visto scendere il proprio valore, l’olandese con certezza resterà a Torino, permettendo al pacchetto difensivo di fare un grosso salto di qualità. Che sia con Buongiorno o meno, Schuurs rappresenta comunque un “innesto” di vitale importanza per la retroguardia, senza neppure spendere nulla.