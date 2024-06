Cristian Ansaldi su Instagram ha ricordato con piacere i suoi anni al Torino: “Un piacere averne fatto parte”

Ci sono giocatori, ma prima di tutto persone, che non si dimenticano in fretta. Uno di questi è Cristian Ansaldi, esterno argentino che da due stagioni ha lasciato il Torino. Su Instagram, il calciatore ha pubblicato 3 video in un post, scrivendo: “Il Torino sarà per sempre nel mio cuore. Un piacere aver fatto parte di questo grande club”. Qui sotto, il post del calciatore, ancora legato ai colori granata.