Il tecnico, dopo l’ufficialità della separazione con Juric, è prossimo a diventare il nuovo allenatore granata. Sui social il video indizio

Manca pochissimo all’ufficialità. Il Torino qualche minuto fa ha salutato Ivan Juric e ora si appresta ad accogliere Paolo Vanoli, come nuovo allenatore granata. Un ulteriore indizio che porta il tecnico dopo la risoluzione del contratto con il Venezia a insediarsi sotto la Mole, arriva dal profilo X del Torino. Il club ha infatti pubblicato un video in cui vengono mostrare le sponde torinesi del Po e raccontata attraverso un voice-over la tradizione del canottaggio nel capoluogo piemontese. “Negli anni svariate imbarcazioni hanno risalito la corrente del fiume. Tra queste, un Bucintoro, barca veneziana simile a una gondola. Ordinata dai Savoia ai cantieri della Serenissima nel 1731 percorse l’intero fiume partendo da Venezia e giungendo a Torino”. Un chiaro indizio di quello che sta per accadere, ovvero l’inizio di una nuova era sulla panchina granata.

Risalendo la corrente, fino alle nostre acque 🛶⌛️ pic.twitter.com/12rLJQy2fd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024

Il Torino un’ora dopo ha aggiunto poi un altro post spoiler sul proprio profilo X. Questa volta su uno sfondo granata con sfumature scure, in primo piano compaiono degli occhiali della montatura che ricordano quelli di Vanoli. “Iniziamo a vederci chiaro…”, troviamo scritto nella caption.

Iniziamo a vederci chiaro… 👓 pic.twitter.com/7yPVmE4lSC — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024