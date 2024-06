Il tecnico non è più l’allenatore del Torino. I due azzurri hanno dato spazio su Instagram ai ringraziamenti nei suoi confronti

Il Torino da quest’oggi volta pagina. Ivan Juric non è ufficialmente più l’allenatore del Torino. Lo ha reso noto quest’oggi la società attraverso un comunicato in cui ringraziava l’allenatore croato per il lavoro svolto nell’ultimo triennio in sella alla panchina granata. Un periodo di storia del Torino sicuramente contraddittorio. Su alcuni aspetti si poteva fare meglio, su altri è riuscito ad andare oltre anche a qualche pecca societaria. Sicuramente diversi giocatori allenati da Juric non possono che essergli riconoscenti. Il lavoro con il croato ha spesso condotto a grandi risultati, come le convocazioni nelle rispettive nazionali. Non a caso, i primi ad essersi sui social per omaggiare la loro ex guida tecnica sono Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova, reduci entrambi da un’ottima stagione, che è valsa la convocazione in azzurro per Euro 2024. “Grazie, mister” scrive Bellanova in una foto in cui sembra ricevere a gesti, gli apprezzamenti dell’allenatore. “Grazie di tutto mister” appiccica invece Buongiorno all’immagine che lo ritrae in un intenso abbraccio con Juric. Oltre ai due azzurri, hanno omaggiato Ivan Juric anche Gvidas Ginetis (“Grazie di tutto mister”), Perr Schuurs (“Grazie Mille Mister per tutto”) e Adrien Tameze (che ha soltanto ripostato il post del Torino).