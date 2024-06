Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha salutato con un post pubblicato su Instagram il tecnico Ivan Juric

Nelle scorse ha dato il benvenuto al nuovo allenatore del suo Torino, Paolo Vanoli, ora Urbano Cairo ha salutato il tecnico uscente, Ivan Juric. Lo ha fatto con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Caro mister, grazie per questi 3 anni insieme in cui hai dato tutto e con la tua nota schiettezza. Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene e siamo certamente cresciuti. In bocca al lupo a te e al vostro ottimo staff per il vostro futuro. Sempre forza Toro”.