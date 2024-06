Niente vacanze per Perr Schuurs: l’olandese si allena a Torino per tornare in campo il prima possibile in estate

Perr Schuurs non vede l’ora di tornare in campo. Il difensore olandese del Torino, non si trova in vacanza al momento. Come si apprende dalle sue storie su Instagram, si trova in palestra a Torino. Si allena e il rientro per lui è sempre più vicino. In questa stagione, contro l’Inter, si era rotto il crociato. Adesso dopo l’operazione, sta lavorando sodo e il Toro lo aspetta a braccia aperte.