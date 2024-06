Il club granata, in attesa della nomina del nuovo allenatore, ringrazia il tecnico croato per il lavoro svolto nell’ultimo triennio

Il Torino e Ivan Juric si separano ufficialmente. Lo si può leggere dalla nota pubblicata sul sito ufficiale della società, in cui il tecnico viene ringraziato, insieme al suo staff, per il triennio trascorso in granata. Di seguito il comunicato:

Il Torino Football Club desidera ringraziare Ivan Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto insieme in questi tre anni.

La Società saluta Ivan Juric e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera.

Di seguito anche il post pubblicato dalla società sul proprio profilo X.

Di seguito anche il post pubblicato dalla società sul proprio profilo X.

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024