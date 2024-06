Radonjic celebra su Instagram il suo gol contro il Genoa, che è stato eletto come più bello dell’anno: ma il futuro è un rebus

Un futuro tutto da decidere quello di Nemanja Radonjic al Torino. Come di consueto, a fine stagione il Torino ha chiesto su Instagram ai propri tifosi quale fosse stato il gol più bello dell’anno. Attraverso una serie di sondaggi con video dei gol, è stato eletto come gol più bello dell’anno quello di Radonjic contro il Genoa. Il giocatore, celebrato dal Torino con un post, lo ha ricondiviso nelle sue storie. In attesa di capire il suo futuro, cerca di fare pace con i tifosi. A gennaio infatti, nonostante il potenziale, il rapporto con Juric si era logorato così tanto da mandarlo in prestito al Maiorca in Liga. In molte occasioni prima di partire, era stato escluso dai convocati oppure lasciato in panchina. In Spagna poi, ha giocato poco e non è stato convocato per Euro 2024 con la Serbia.

Radonjic: quale futuro?

Il contratto di Radonjic con il Torino scade nel 2025. Se le cose non si muovono, rimane un giocatore del Torino per la prossima stagione. Paolo Vanoli avrà il compito di valutarlo al raduno e poi al ritiro a Pinzolo. Potrebbe nascere un buon feeling tra i due, oppure Vanoli potrebbe decidere di non contare su di lui. Ma c’è un’altra variabile e si chiama Stella Rossa. Terzic, il dg della Stella Rossa, aveva detto: “Radonjic ha il desiderio di venire qui”. Poi ha ribadito poco dopo: “Siamo costantemente in contatto con lui. Noi vogliamo portarlo qui, ma non tutto dipende da noi”. Quindi, potrebbe anche salutare in anticipo, senza essere valutato da Vanoli.

Una prodezza

Tornando al gol, fu una vera prodezza. Era il 3 settembre 2023, Torino-Genoa 1-0. Partita decisa dal gol di Radonjic, al minuto numero 90+4. Una giocata sublime e decisiva. Poi dopo fece doppietta a Salerno. In totale per lui, in Serie A, solo 10 presenze ma con 3 gol. Poteva finire diversamente e soprattutto, ad una squadra che in 38 partite ha fatto 36 gol, poteva essere molto utile.