Euro 2024: la Spagna batte l’Italia per 1-0 grazie all’autogol di Calafiori. Solo panchina per Buongiorno e Bellanova

Un Italia brutta, ma soprattutto spenta. In balia del gioco degli spagnoli dal primo all’ultimo minuto. Le Furie Rosse battono così per 1-0 gli Azzurri. Decide l’autogol di Calafiori (preferito a Buongiorno) al minuto numero 55). Migliore in campo Donnarumma, che ha fatto grandi interventi. Peggiore in campo Di Lorenzo, preferito a Bellanova. Per Buongiorno e Bellanova appunto, solo panchina. Contro la Croazia, lunedì sera alle 21:00, basta un punto all’Italia per qualificarsi agli ottavi di finale.

La classifica del girone B

La Spagna guida il girone B con 6 punti ed è già qualificata agli ottavi. Gli spagnoli hanno vinto contro Croazia (3-0) e Italia (1-0). Segue in classifica l’Italia a 3 punti. In fondo ci sono Albania e Croazia con 1 punto. Passano agli ottavi le prime due di ogni girone più le due migliori terze.