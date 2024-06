Pareggio all’ultimo respiro per la Serbia: 1-1 con la Slovenia che mantiene aperte le porte alla qualificazione

Si è da poco conclusa la seconda giornata di Euro 2024 per Slovenia e Serbia: la partita è terminata 1-1. Slovenia in vantaggio al 69′ con Karnicnik. Pareggio della Serbia con Luka Jovic al minuto numero 90+5′. Nella prima partita, la Serbia aveva perso 1-0 contro l’Inghilterra. La Slovenia invece, aveva fatto 1-1 contro la Danimarca. Ivan Ilic, centrocampista del Torino, è partito titolare e ha giocato tutta la partita con il numero 17 sulle spalle. Una buona prova la sua, ma senza particolari squilli. Ha giocato al fianco di Lukic e ha mantenuto bene la posizione, facendo girare palla. Nel finale, da calcio d’angolo, ha fatto assist per il gol del pareggio. Pareggio che in chiave qualificazione agli ottavi di finale, tiene in vita i serbi. Vanja Milinkovic-Savic invece non ha giocato: ancora una volta gli è stato preferito Rajkovic.