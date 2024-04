Al termine del derby contro la Juventus pareggiato per 0-0, in tanti tra i giocatori hanno espresso un giudizio sui social

Un punto che serve a poco, per il Torino, nel derby di sabato. Una partita dai due volti, all’interno della quale nel primo tempo avrebbe meritato la Juventus, e nel secondo i granata. Non è arrivato il gol di nessuna delle due squadre, però, e Juric e Allegri sono stati costretti a dividersi i punti facendo dei piccolissimi passi in avanti in classifica. Al termine della partita, diversi giocatori granata hanno commentato sui social la prestazione e l’affetto dei tifosi.

Le parole di Buongiorno, Bellanova e Ricci

Tra questi hanno scritto qualcosa i tre azzurri Buongiorno, Bellanova e Ricci. Il vice capitano ha pubblicato una propria foto, aggiungendo come didascalia: “Ci abbiamo messo il cuore, lottando fino all’ultimo per i tre punti. Grazie alla nostra gente che non ha mai smesso di cantare per noi“. Sulla stessa scia ha proseguito poi l’esterno ex Inter, che ha commentato: “Ce l’abbiamo messa tutta in uno stadio incredibile con un’ atmosfera bellissima, sempre forza Toro”. Dopodiché, invece, Ricci ha postato una foto con sotto in aggiunta: “Un ringraziamento speciale a tutti i tifosi del Toro per il sostegno che ci avete dato! È stato magico“.

Le reazioni dei giocatori del Torino

A loro si sono poi aggiunti altri tre giocatori. In primis Lazaro, cioè colui che nel recupero ha mandato alta la palla del derby: “Abbiamo dato tutto per vincere questa partita importante! Purtroppo a volte pochi centimetri decidono tanto. Sono orgoglioso di questa squadra e onorato di indossare questa maglia. Grazie a tutti tifoso del Toro per il sostegno!! Andiamo avanti, Forza Toro“, ha scritto l’austriaco, proprio in riferimento al gol sbagliato. Un commento è arrivato anche da Sanabria, che ha aggiunto sotto una sua foto: “Buona prestazione, ancora una volta grazie a tutti i presenti per il sostegno“. Infine, Okereke ha commentato: “Thanks for the support”.