È in programma la realizzazione di un museo dedicato al Grande Torino: eseguiti i controlli del caso sul terreno in questione

Il museo dedicato al Grande Torino potrebbe diventare presto realtà: come annunciato infatti sulla pagina Instagram ufficiale del Museo del Toro e della Leggenda Granata, lo scorso venerdì c’è stata un’ispezione sul terreno preso in considerazione per la costruzione della struttura, quello all’interno dello Stadio Filadelfia. Domenico Beccaria, l’architetto Bo e l’ingegner Bertasio hanno compiuto dei rilevamenti per capire la fattibilità del progetto. “È con una certa emozione che pensiamo a questa lingua di #SacroSuolo come il luogo dove, speriamo presto, sorgerà il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata”, si legge nel post.