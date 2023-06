Il presidente del Torino Urbano Cairo ha postato una foto su Instagram direttamente da New York, in cui si trova in vacanza

Con il termine della stagione e l’attesa per l’inizio ufficiale del calciomercato gli addetti ai lavori possono concedersi delle brevi vacanze per staccare la spina dopo una stagione molto intensa. E proprio in vacanza si trova il presidente del Torino, Urbano Cairo, che su Instagram ha pubblicato una foto direttamente da New York. Cairo, che fino agli scorsi giorni è stato al centro di diverse vicende e voci, come quelle che lo hanno visto querelare il proprietario della Fiorentina Commisso, si concede così alcuni giorni di riposo. Il presidente, inoltre, anche nei commenti è dovuto stare alle prese con alcuni tifosi che lo hanno “punzecchiato”. La descrizione del post, infatti, recitava “Qualcuno mi sta seguendo…saluti da New York”, e un supporter granata, tra i commenti ha risposto ironicamente “Stai tranquillo che non ti segue nessuno”. Alché, Cairo ha controbattuto con un semplice “sorridi una volta ogni tanto che non ti multa nessuno”. Insomma, vacanze o meno, le critiche intorno a Cairo non mancano mai.