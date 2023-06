Calciomercato Torino / C’è ancora molta distanza tra quanto offerto dai granata e quanto richiesto dal West Ham

L’apertura della prossima sessione di calciomercato estiva è veramente vicina e tra le priorità del Torino c’è sicuramente quella di riportare nel capoluogo piemontese Nikola Vlasic. Ivan Juric è il primo a voler tornare a lavorare con il trequartista croato che, arrivato al Toro la scorsa estate come un acquisto molto importante, ha raccolto una stagione con diversi alti e bassi, con una fase calante registrata dopo essere tornato dai Mondiali in Qatar, disputati con la sua Croazia. Ma è fuori discussione che il fantasista sia un giocatore con grandi qualità. Doti che ha messo in mostra anche in granata in diverse partite, riuscendo a segnare molti gol (risultando il secondo miglior marcatore del Toro dietro a Antonio Sanabria) e a sfornare diversi assist. Ecco perché il presidente granata Urbano Cairo e il suo d.t. Davide Vagnati vogliono riportare Vlasic alla corte di Juric.

Torino: vivi i contatti con il West Ham per parlare di Vlasic

Il Toro vuole riportare il croato classe 1997 in granata a determinate condizioni, ovvero senza spendere troppi soldi. Infatti, il club granata vuole spendere meno di 10 milioni di euro. Cifre ben lontane dalle richieste del West Ham. Dunque, tra il Toro e il club inglese si prospetta il proseguo di un bel braccio di ferro. I contatti tra le due società sono vivi e costanti e già in settimana potrebbero esserci delle novità. Anche perché, se si considera che l’obiettivo del Toro è quello di riavere a disposizione Vlasic prima della partenza per il ritiro di Pinzolo, il tempo stringe. Una carta in favore del club granata è il fatto che sembra proprio che anche Vlasic spinga per tornare da Juric, aspetto sicuramente da non sottovalutare. Come già anticipo si attendono novità. Vagnati intanto continua a lavorare no stop sul fronte mercato.