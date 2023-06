Il Consiglio FIFA ha adottato delle nuove regole riguardanti il tetto ai prestiti dei giocatori e ora ci saranno degli aggiornamenti

La nuova sessione di calciomercato estiva è ormai alle porte e ovviamente, già da diverso tempo, le varie squadre di Serie A stanno lavorando sul fronte delle trattative. Sempre a proposito di calciomercato, è bene ricordare che ci saranno dei cambiamenti dei regolamenti nel mondo del pallone. Il Consiglio FIFA infatti, ha ufficialmente adottato delle nuove regole in merito al tetto ai prestiti dei calciatori. Regole che sono entrate in vigore già dal 1 luglio 2022 e che ora verranno aggiornate. Le modifiche appunto sono già in atto da diverso tempo e sono state adottate durante un Consiglio tenutosi a Nyon. Ad esse verrà data continuità, con l’intento di favorire la crescita dei giovani all’interno del loro club di appartenenza, evitando così che cambino squadra in continuazione. È doveroso sottolineare che il tetto ai prestiti è stato introdotto per evitare che una società acquisti troppi giocatori.

Verranno introdotte diverse novità:

Tra le novità che verranno introdotte c’è quella che riguarda la durata minima del prestito, rappresentata dall’intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, ovverosia un anno. Ci sarà il divieto di sub-prestito di un giocatore professionista, già in prestito, a un terzo club. Verrà attuata una limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti presi in prestito da un unico club. Una limitazione al numero totale di prestiti di un club per stagione. Nella stagione 2022/23 i limiti erano fissati a otto giocatori acquistati in prestito e altrettanti ceduti in prestito. Dal 2023/24, il tetto si abbasserà a un massimo di sette calciatori. Infine, dal 1° luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione, ma limitata a un massimo di sei professionisti. I giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e quelli cresciuti nel club saranno esentati da queste limitazioni. Infine, un club può avere un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a uno specifico club e può allo stesso modo cedere un massimo di tre calciatori a un singolo club.