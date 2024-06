Okereke al Torino non ha inciso: non sarà riscattato da parte dei granata a fine stagione e farà ritorno alla Cremonese

David Okereke è arrivato al Toro a gennaio. Dopo le partenze di Karamoh, Seck e Radonjic in prestito, serviva un attaccante da affiancare a Zapata, Sanabria e Pellegri. Il nigeriano è arrivato in prestito dalla Cremonese e ha scelto la maglia numero 21. Nonostante avesse faticato con i grigiorossi in Serie B nella prima parte di stagione, in passato in Serie A con Venezia e Cremonese aveva dimostrato di poterci stare alla grande. Al Toro però non ha inciso e non ha convinto: non sarà riscattato. Farà ritorno alla Cremonese tra poco. Cremonese che proprio in questi giorni si gioca la Serie A, arrivata in finale playoff contro il Venezia di Vanoli. Al Torino comunque Okereke, qualche partita buona l’ha fatta.

La sua stagione

In Serie B, alla Cremonese, aveva fatto 2 gol e 1 assist in 17 presenze. Al Torino invece solo 9 partite con 0 gol e 0 assist. In 17 partite disponibili, è stato sempre convocato. In 8 di queste però, è rimasto in panchina dall’inizio alla fine. Nelle altre 9, 3 da titolare e 6 da subentrato. Da titolare, ha fatto molto bene in Udinese-Torino 0-2. Poi però, sempre da titolare, ha fatto meno bene in Torino-Monza 1-0 e Torino-Frosinone 0-0. Da subentrato invece, ha provato più volte a dare la scossa, ma non ha mai avuto troppi minuti a disposizione.

Il futuro

Okereke non sarà riscattato. Toro che ha l’opzione per il riscatto, ma il giocatore costerebbe circa 4 milioni di euro e sono troppi. La sensazione è quella che sia stato preso come giocatore momentaneo, per rimpiazzare le partenze, last minute. Poi ovvio, il giocatore ha provato a meritarsi il riscatto. Per lui era una grossa occasione, ma non ha avuto molte occasioni. Sempre disponibile, ha comunque dato una grossa mano a Juric.