Ai microfoni di Sky, il ds del Venezia, Antonelli ha ribadito che per avere Vanoli il Torino dovrà pagare la clausola da 1 milione

Volete Vanoli? Pagate la clausola da 1 milione. Probabilmente le parole saranno diverso ma il significato è questo: è quanto Stefano Antonelli, ds del Venezia, sta ripetendo da giorni a Urbano Cairo e Davide Vagnati. Un concetto che il dirigente del club veneto ha ribadito anche ai microfoni di Sky Sport. “Per liberare Vanoli c’è una clausola da pagare: sapevamo di aver fatto un contratto importante. La clausola ammonta a un milione di euro. Come accade con i calciatori, credevamo molto anche sul nostro allenatore. Il Torino sta provando a fare una trattativa, ma non c’è da fare una trattativa. Si tratta di una clausola”, ha spiegato Antonelli.

Vanoli: il Torino continua a sperare nello sconto

Il Torino da settimana da provando a proporre contropartite tecnico o avere uno sconto sulla clausola da 1 milione, un modus operandi ormai tipico di Cairo. Ma da Venezia non mollano e al momento tutti i tentativi di trattativa sono stato interrotti. La richiesta del club lagunare è chiara: per prendere Vanoli bisogna pagare la clausola da 1 milione di euro (una cifra certo non particolarmente elevata per un club di Serie A). Il Torino prende tempo, forte dell’accordo già trovato da tempo con l’allenatore e spera alla fine di riuscire a ottenere uno sconto.