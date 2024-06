Il calciomercato estivo entra nel vivo: ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre di Serie A

Il Milan fa sul serio per Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno per l’attacco dei rossoneri. Kia Joorabchian, agente del calciatore, ha in programma un viaggio a Milano e con l’occasione il club spera di arrivare a un incontro decisivo per superare l’ostacolo delle commissioni, giudicate al momento troppo alte. L’alternativa resta Dobvyk, attaccante del Girona. Intanto Zlatan Ibrahimovic ha annunciato ufficialmente che Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore rossonero.

La Juventus vuole Douglas Luiz

I bianconeri sono molto interessati a Douglas Luiz, centrocampista in forza all’Aston Villa. Molto alte le richieste degli inglesi, che oltre a 20 milioni di euro chiedono il cartellino di Iling Junior e McKennie. Per Szczesny, invece, sembra avvicinarsi il trasferimento all’Al Nassr. Giuntoli avrebbe poi bloccato Mason Greenwood, attaccante del Manchester United. Le richieste dei Red Devils sono però al momento molto alte. La valutazione per il cartellino del giocatore è di 50 milioni di euro.

Napoli, si lavora per Hermoso

Con l’arrivo di Antonio Conte il Napoli ha messo gli occhi su un difensore. Si tratta di Hermoso dell’Atletico Madrid, ma resta forte anche l’interesse per Alessandro Buongiorno. Al momento la trattativa per lo spagnolo risulta difficile a causa degli elevati costi del suo ingaggio.

Roma, in programma un incontro con l’agente di Chiesa

La Roma e l’agente di Federico Chiesa si incontreranno presto. I giallorossi continuano il pressing nei confronti dell’attaccante bianconero, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Piace anche Boga.

Fiorentina, tentativo per Zaniolo

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia. L’ex Roma, reduce dall’esperienza all’Aston Villa, è ricercato dalla Fiorentina. I viola starebbero pensando di formulare un’offerta al Galatasaray per il prestito del giocatore. Su Zaniolo ci sarebbe anche l’apprezzamento dell’Atalanta.

Lazio, occhi su Bazdar e Stengs

Dopo l’arrivo di Marco Baroni Fabiani sta pensando ai rinforzi da mettere a disposizione del nuovo tecnico biancoceleste. Due nomi caldi sono quelli di Bazdar e Stengs: il primo è un attaccante classe 2004 del Partizan Belgrado. Il secondo gioca nel Feyenoord, treqartista reduce da una stagione in cui ha firmato 8 gol e 18 assist.