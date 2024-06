Lo statunitense è obiettivo di mercato dei granata. Vanoli lo vorrebbe con sé, ma i veneti non intendono lasciarlo partire

Con Vanoli a un passo dalla nomina a nuovo allenatore, l’attenzione si sposta sul vestito che il tecnico cucirà sui misura a un Torino che potrebbe cambiare molto rispetto al terzo e ultimo capitolo dell’era Juric. Cambia la guida tecnica come potrebbero avvicendarsi diversi giocatori. Il reparto più chiamato a rinforzarsi è sicuramente la difesa, che rimarrà priva di Rodriguez e Djidji, col rischio che giocatori anche più rappresentativi possano di punto in bianco preparare le valigie. Il Torino cercherà di correre ai ripari, consultandosi anche con l’allenatore, il quale cercherà anche di portare con sé interpreti fidati e con lui esaltatisi. Per la difesa si parla di Jay Idzes, per il centrocampo di Tanner Tessmann, entrambi tesserati del Venezia.

Il colpo per il centrocampo

Il centrocampo del Torino non soffre dei problemi numerici della difesa. E’ più una questione di alzare la posta in gioco, di mitigare aspettative non rispettate. Ivan Ilic, ad esempio, ha parecchio deluso: la sua incostanza tra rari lampi di genio e una molto più frequente inconsistenza, lo hanno collocato nella lista dei “cattivi”, tra quelli che in caso di buona offerta possono anche partire, magari perdendoci nei termini di un investimento che di giornata in giornata ha assunto sempre più corposità fino a generare il conseguente scetticismo. Ilic può essere lo strumento per fare cassa e rinforzare la difesa, dunque anche il centrocampo, dove Vanoli collocherebbe Tanner Tessmann. Lo statunitense è stato uno degli artefici della promozione, forse uno dei giocatori maggiormente migliorati dall’approdo di Vanoli sul “green carpet” della Laguna. Tessmann era arrivato a Venezia nel 2021, nel bel mezzo di una curiosa campagna acquisti: sperimentale, basata anche sull’ausilio di algoritmi. La squadra di Zanetti pagò con la retrocessione e i giocatori, tra cui Tessmann, divennero quasi costretti a riabilitarsi in un palcoscenico che era apparso troppo ambizioso per le loro qualità.

Tessmann, il Venezia vuole tenerlo

Tessmann, come il connazionale Gianluca Busio, da simbolo di una gestione fallimentare si è man mano costruito una certa credibilità. Una costanza nel rendimento quella odierna che trova i suoi meriti nel lavoro di Paolo Vanoli, che ha avuto la capacità di renderlo sempre più centrale portando il numero di gol e assist dai 3 e 2 della stagione 2022-2023 ai 6 e 3 di quella appena conclusa. Prestazioni che hanno alimentato l’interesse di squadre di Serie A, tra cui il Torino. Il dt Vagnati nelle sue visite al Penzo per visionare Vanoli, non ha mancato di prendere appunti anche su Tessmann. Peccato non sia il solo ad avere un certo debole per il centrocampista. Da settimane c’è anche il Bologna sulle sue tracce e, attualmente, appare un pochino più avanti dei granata. Intanto il Ds del Venezia Filippo Antonelli ci ha tenuto a dare un taglio alle voci che vedrebbero Tessmann lontano dalla sua attuale società: “Tessmann? Vorremo tenerlo”, ha affermato ieri, braccato fuori dalla sede dell’Inter. Non siamo neanche a metà giugno e si sa che durante il periodo di mercato si potrebbero presentare migliaia di motivi per fargli cambiare idea.