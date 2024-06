Il Toro è a un passo dalla nomina del nuovo tecnico. Antonelli (Ds Venezia) afferma: “Si chiuderà in settimana”

Ci siamo quasi. Manca davvero poco affinché la situazione di stallo si sblocchi e il Torino possa nominare il successore di Ivan Juric. Di segnali di avvicinamento all’ufficialità di Paolo Vanoli come nuovo tecnico granata se n’è parlato molto nelle ultime settimane, ma mai come oggi aleggia quella sensazione che l’accordo sia in dirittura d’arrivo. Bisognerà capire le modalità, i dettagli del passaggio di Vanoli dal Venezia, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026, alla società di Urbano Cairo. Una settimana fa il presidente dei lagunari Niederauer non solo ha ricordato del vincolo che lega l’allenatore al club, ma ci ha tenuto a precisare che Vanoli non lascerà il Venezia se non dopo il pagamento di una clausola che “Non è oggetto di negoziazioni” e dunque non sostituibile in partite tecniche.

Vanoli: gli ultimi sviluppi

Nel mentre Vanoli ha comunicato al Venezia di voler proseguire altrove il proprio percorso da allenatore in rampa di lancio e i lagunari sono apparsi più morbidi sul discorso contropartite. Alì Dembele più una cifra che arrivi al milione richiesto. Questa sembra la via da seguire, con ancora gli ultimi dettagli da limare (Urbano Cairo non vorrebbe andare oltre ai 500.000 euro). Il nuovo ciclo Vanoli è a un passo e non sembra più una sensazione. Mancano ancora i fatti, l’ufficialità, ma ci sono le parole… ottimistiche di chi sta lavorando per far sì che la questione possa risolversi prima possibile, anche per catapultarsi nel colmare le proprie di mancanze. “Nuovo allenatore? Dobbiamo prima risolvere la questione Vanoli che può essere si chiuderà in settimana”, ha detto ieri il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, intercettato fuori dalla sede dell’Inter. Anche il Venezia infatti dovrà cercare un nuovo volto e nuove idee e perfetto sarebbe avere già un nome per mettersi subito alle spalle una splendida avventura, destinata a chiudersi sul più bello. Si parla tanto di Di Francesco, che di voglia di rifarsi ne avrebbe parecchia visto l’amaro epilogo del suo campionato a Frosinone. Il nome giusto per far partire il tecnico ritenuto giusto invece dal Toro per evolversi da un triennio lunatico condizionato da entusiasmi e apatie in serie in un ambiente che chiede nuovo smalto. Questo weekend dunque si tirerà una linea su quello che è stato, una volta per tutte. Foglio bianco su cui scrivere pagine di nuovo Toro, ma prima: una firma sul contratto.