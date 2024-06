Filippo Antonelli ha parlato della situazione che riguarda il prossimo allenatore del Torino, legata anche a nuovi scenari di mercato

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli è stato intercettato a Milano, fuori dalla sede dell’Inter, da cui ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano il futuro della propria società in panchina oltre a quello del tecnico autore della promozione in A Paolo Vanoli, ormai vicinissimo ad accasarsi al Torino: “Allenatore? Di Francesco è uno dei profili che ci interessa ma vediamo nei prossimi giorni. Dobbiamo prima risolvere la questione Vanoli che può essere si chiuderà in settimana”.

Antonelli: “Tessmann? Vorremmo tenerlo”

Filippo Antonelli, nelle stesse dichiarazioni, ci ha tenuto a lanciare un appello. Un identikit al futuro allenatore del Venezia, che dovrà dare seguito ai principi instillati dalla società e da Vanoli al gruppo giocatori. Starà alla società far sì che i giocatori più rappresentativi restino. Diversi rischiano però di lasciare Venezia, come il centrocampista statunitense Tanner Tessmann, sulle cui tracce vi è anche il Torino: “L’allenatore nuovo deve avere motivazione forte e quello che ha dimostrato anche Vanoli è credere nel progetto. Tessmann? Vorremmo tenerlo”.